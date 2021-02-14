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كوفيد-19: بريطانيا تلقح 15 مليون شخص وإسرائيل وقبرص تتوافقان على فتح "الممر الأخضر"محادثة
حقوق النشر AP Photo/Scott Heppell-
18:02
221 وفاة في إيطاليا ونحو 11 ألف إصابة
سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 221 وفاة خلال 24 ساعة مقابل 270 تم تسجيل الأحد الفائت.
وأعلنت وزارة الصحة انخفاض عدد الإصابات انخفض بنحو 600 إصابة مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الفائت، وحذرت من أن هذا التراجع لا يزال محدوداً.
وإيطاليا ثاني أكثر دولة تضررت بالوباء أوروبيا (بعد المملكة المتحدة)، إذ توفي فيها 93.577 شخصاً جراء الفيروس والسادس عالمياً.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالية 2.72 مليون إصابة منذ بدء انشار الوباء.
15:58
"ممر أخضر" بين إسرائيل وقبرص
أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد أن دولته وقبرص اتفقتا مبدأيا على السماح لمواطني البلدين الذين تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا بالتنقل بين البلدين من دون قيود عند استئناف الرحلات الجوية.
ووقعت إسرائيل واليونان الأسبوع الماضي اتفاقية سياحة مماثلة، إذ تسعى دول البحر الأبيض المتوسط إلى إحياء السياحة المتضررة جراء الوباء. وقال ريفلين في بيان أعقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس "إسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بالتفاهمات الأخيرة التي ستسمح بتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص وتدعو المزيد من الدول إلى اعتماد الممر الأخضر".
وقال المتحدث باسم رئيس الدولة جوناثان كامينجز لفرانس برس إن "الممر الأخضر" يشير إلى ترتيب يسمح من خلاله للأشخاص الذي تلقوا التطعيم من كلا البلدين بالسفر المتبادل لكن مع بعض القيود.
15:47
15 مليون بريطاني تلقوا جرعة لقاح ضدّ كوفيد-19
أعلنت بريطانيا حصول 15 مليون من سكان البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح ضدّ كوفيد-19، منذ بدء الحملة، بحسب ما ذكره مسؤولون في وزارة الصحة.
وقال ناظم الزهاوي، عضو البرلمان البريطاني والمسؤول عن اللقاحات، إن الأشخاص الذين تم لقيحهم حتى الآن من المجموعات الأربعة التي قررت الحكومة إعطاءها الأولوية.
وأضاف الزهاوي "لن نرتاح قبل تلقيح المعرضين بشكل خاص للخطر وكل من تخطوا الخمسين من العمر بحلول نهاية نيسان/أبريل، ولاحقاً جميع البالغين.
أبرز المستجدات عن وباء كوفيد-19 حول العالم.