شاهد: اعتقالات في لاغوس بسبب احتجاجات على وحشية الشرطة

اعتقلت الشرطة النيجيرية عشرات الأشخاص السبت بعد احتجاجات لإحياء ذكرى مقتل 12 ناشطا العام الماضي حيث لا يزال النشطاء يطرحون أسئلة حول اللحظة التي فتحت فيها قوات الأمن النيجيرية النار خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي. وعاد النشطاء السلميون إلى الموقع الذي حدث فيه العنف السبت، لكن تم اعتقالهم على الفور.
حدثت عمليات القتل في تشرين الأول / أكتوبر الماضي وسط دعوات للحكومة النيجيرية لحل فرقة للشرطة متخصصة بمكافحة السرقة، والمعروفة باسم (سارس). وانتشرت الحركة على نطاق أوسع بكثير لتصبح مطالبة بحكم أفضل في نيجيري
No Comment المزيد من
شاهد: رغم إلغاء المهرجان بسبب الجائحة..موكب رمزي في ريو دي جانيرو
شاهد: مسيرة للدروز في الذكرى الـ39 لضم إسرائيل مرتفعات الجولان
فيديو: رياضيون ورياضيات يتسلقون صخرة عملاقة غطاها الجليد في التشيك
شاهد: ورود وبالونات حمراء في شوارع العاصمة الأفغانية احتفالاً بالحب
[فيديو] كونتي يسلم السلطة والجرس لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي
شاهد: الهولنديون يتزلجون على المسطحات المائية المتجمدة
شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان هوكايدو الياباني للثلوج
فيديو: تشيكي يسعى لكسر الرقم القياسي للغطس تحت الجليد
شاهد: شارلي شابلن الباكستاني يظهر في شوارع بيشاور
شاهد: المئات يحضرون كرنفال كولونيا الألماني من داخل سياراتهم
شاهد: إعصار مدمر يضرب منتجع يطل على ساحل تركيا الغربي
شاهد: إنقاذ 240 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل ليبيا
رأس السنة القمرية الجديدة..أجراس تقرع في تايوان وصلوات وبخور في فيتنام واحتفالات في هونغ كونغ وسيدني
شاهد: قمم جبال الألب في إيطاليا تكتسي اللون البرتقالي
شاهد: عرض لقطات خطيرة رصدتها كاميرات المراقبة أثناء اقتحام الكونغرس خلال جلسة محاكمة ترامب