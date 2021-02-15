شاهد: اعتقالات في لاغوس بسبب احتجاجات على وحشية الشرطة

اعتقلت الشرطة النيجيرية عشرات الأشخاص السبت بعد احتجاجات لإحياء ذكرى مقتل 12 ناشطا العام الماضي حيث لا يزال النشطاء يطرحون أسئلة حول اللحظة التي فتحت فيها قوات الأمن النيجيرية النار خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي. وعاد النشطاء السلميون إلى الموقع الذي حدث فيه العنف السبت، لكن تم اعتقالهم على الفور.

حدثت عمليات القتل في تشرين الأول / أكتوبر الماضي وسط دعوات للحكومة النيجيرية لحل فرقة للشرطة متخصصة بمكافحة السرقة، والمعروفة باسم (سارس). وانتشرت الحركة على نطاق أوسع بكثير لتصبح مطالبة بحكم أفضل في نيجيري