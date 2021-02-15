فعالية لقاح فايزر بنسبة 94 في المائة وفق دراسة إسرائيلية

أعلن أكبر مزوّد للرعاية الصحّية في إسرائيل، أنّ دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون إسرائيلي تلقّوا اللقاح المضادّ لكوفيد-19 كاملاً، أظهرت أنّ لقاح فايزر-بايونتيك فعّال بنسبة 94 في المائة.

وقالت مؤسّسة "خدمات كلاليت الصحّية" إنّ الدراسة التي أجراها باحثوها شملت 600 ألف شخص، تلقّوا الجرعات الموصى بها للّقاح، إضافةً إلى العدد نفسه مِن الذين لم يتمّ تحصينهم.

وخلُصت المؤسّسة في بيان بالعبريّة إلى أنّه "كان هناك انخفاض بنسبة 94 في المائة في معدّل الإصابة بأعراض، وانخفاض بنسبة 92 في المائة في معدّل الإصابة بأعراض حادّة، بالمقارنة مع الأشخاص الـ600 ألف الذين لم يتمّ تحصينهم".

وأشارت المؤسسة إلى أنّ "اللقاح حافظ على فعاليّته لدى كلّ الفئات العمريّة، بما في ذلك مَن هم فوق 70 عامًا". وتلقّى 3,8 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللّقاح حتّى الآن في حملة التلقيح الجماعيّة في إسرائيل، بينما تلقّى 2,4 مليون الجرعة الثانية.

وتهدف الدولة العبرية البالغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة وتستعدّ لتخفيف إجراءات الإغلاق الثالث على مستوى البلاد، إلى تحصين جميع السكّان فوق سنّ 16 عامًا بحلول نهاية آذار/مارس.

وأكّدت كلاليت الأحد أنّ "نشر النتائج الأولية في هذه المرحلة، يهدف إلى التأكيد للسكّان الذين لم يتلقّوا اللقاح بعد، أنّه فعّال للغاية ويمنع الأعراض المرضيّة". وأضافت أنّ الدراسة شملت الأشخاص الذين تلقّوا الجرعة الثانية قبل سبعة أيّام على الأقلّ، وسيتمّ توسيعها في المستقبل، وقالت: "مع كلّ أسبوع إضافي يمرّ، سوف يكون بمقدورنا جعل التقييم أكثر دقّة".

ولفتت كلاليت إلى أنّ دقّة النتائج ستتحسّن مع إجراء اختبارات على الأشخاص بعد 14 يومًا أو أكثر. وتعتمد إسرائيل حتّى الآن على لقاح فايزر-بايونتيك فقط، رغم امتلاكها مخزونًا صغيرًا من لقاح شركة موديرنا.

وحصلت إسرائيل على إمدادات وفيرة من لقاح شركة فايزر، بعد إبرام اتّفاق لتبادل البيانات مع الشركة الأميركيّة. وينصّ الاتّفاق على أنّ الدولة العبريّة التي تمتلك أحد أهمّ أنظمة البيانات الطبّية تطوّرًا في العالم، ستُشارك فايزر في الوقت الفعليّ المعلومات حول تأثير اللقاح، بما في ذلك التقدّم نحو المناعة المجتمعيّة.

وكلاليت واحدة من أكبر أربع مؤسّسات مزوّدة للرعاية الصحّية في إسرائيل، تغطّي جميع سكّان البلاد ومسؤولة مباشرة عن اللقاحات وجمع البيانات حول تأثيرها.