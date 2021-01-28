فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب الإفريقية لكورونا

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان الخميس في بيان أن لقاحهما ضد كوفيد-19 يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية وجنوب الإفريقية.

وقالت الشركتان في البيان إن "فوارق طفيفة" رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين "لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس".

وقال البيان إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة".

وأكد في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

وأضاف أن "بايونتيك وفايزر تعتقدان أن مرونة منصة اللقاح إم آ إن ايه المملوكة من بايونتيك، تجعلها في وضع يسمح لها بتطوير متغيرات جديدة للقاح إذا لزم الأمر".

وتجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات في العالم 18 ألف وفاة للمرة الأولى الأربعاء، في وقت يُنظر إلى اللقاحات على أنه الفرصة الوحيدة الحقيقية للعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية.