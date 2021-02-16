وزير الخارجية الأمريكي يتعهّد بـ "محاسبة المسؤولين" عن هجوم أربيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الإثنين قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أمريكي، متعهّداً بـ "محاسبة المسؤولين عنه".

وقال بلينكن في بيان "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق"، مضيفاً "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".

ويعد الهجوم الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين.

وكانت واشنطن قد توعّدت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بردّ مدمّر في حال قُتل أيّ أمريكي في هجوم صاروخي في العراق، لكن من غير الواضح بالنسبة للمسؤولين العراقيين ما إذا ستتقيّد إدارة الرئيس الجديد جو بادين التقيد بهذا التوجّه.