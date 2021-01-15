البنتاغون يعلن خفض عديد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر الجمعة أن عديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب". واضاف ان "خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي". وقال وزير الدفاع في بيان إن التقدّم الذي تحقّق على مسار السلام في البلدين يتيح تقليص عدد القوات المنتشرة هناك من دون خفض مستوى الأمن للأمريكيين ونظرائهم.

وتابع البيان إن "الولايات المتحدة هي اليوم أقرب من أي وقت مضى لوضع حد لنحو عقدين من الحرب وللترحيب بعملية سلام أفغانية-أفغانية بجهود أفغانية ترمي إلى إيجاد تسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل".

وقال الوزير إن خفض العديد بشكل أكبر يتوقّف على تحقيق تقدّم على مسار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان. وأضاف إن "المضي قدما في وقت تواصل فيه وزارة الدفاع خطة تمكنها من خفض عديد القوات الأمريكية بشكل إضافي وصولا إلى مستوى الصفر بحلول أيار/مايو 2021، وأي خفض من هذا النوع في المستقبل يبقى مرهونا بشروط معينة".

وقال ميلر إن خفض عديد القوات الأمريكية في العراق يعكس "تنامي قدرات قوات الأمن العراقية". لكنّه أضاف إن خفض عديد القوات "لا يعني تغيير السياسة الأمريكية". وتابع إن "الولايات المتحدة والتحالف يبقيان متواجدين في العراق لضمان استمرار هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف "سنبقي على منصة لمكافحة الإرهاب في العراق لدعم القوات الشريكة بالقوة الجوية والاستخبارات".