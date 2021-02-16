شاهد: متحف اللوفر في باريس يغتنم فرصة الإغلاق جراء كورونا لإعادة ترميم معروضاته

إغلاق المتاحف في فرنسا جراء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا شكل كابوسا لعشاق الفن، لكنه بمثابة فرصة ذهبية لجيش من الخبراء والمرممين الذين اغتنموا هذا الإغلاق بهدف إعادة تلميع وترميم القطع الأثرية واللوحات المعروضة . في باريس، تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق متحف اللوفر الشهير، لتكون هذه المرحلة بمثابة الوقت المثالي لإجراء إعادة صياغة رئيسية للمتحف.

واستفادت المعروضات من عمليات تنظيف وإعادة تشكيل المعارض الفنية والأهم إجراء الإصلاحات، كل هذا من دون ازعاج ملايين الزوار.