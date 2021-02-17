الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وضع "خطة عالمية للتلقيح" ضد كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مجموعة العشرين إلى وضع "خطة عالمية للتلقيح" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وقال إن "العالم بحاجة ماسة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة".

وأضاف "أظن أن مجموعة العشرين (تضم أقوى عشرين اقتصادا في العالم) مخولة تشكيل فريق عمل طارئ مكلف التحضير تلقيح عالمية كهذه وتنسيق تطبيقها وتمويلها".

وأوضح "يجب أن يضم فريق العمل هذا كل الدول التي تتوافر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو انتاجها في حال توافرت التراخيص فضلا عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية".

وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أكبر دول منتجة للقاحات وهي الولايات المتحدة وروسيا الصين والمملكة المتحدة والهند.

وقال غوتيريش إن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة السبت "يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية".

وأضاف "لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات".

وحذر من "أن ذلك قد يطيل امد الجائحة بشكل كبير ما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال". وأكد "يجب أن نتحقق من أن الجميع أينما تواجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن" منددا بأن "التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة.

فقد أعطت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات كوفيد-19. في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة". وتنظم المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في شباط/فبراير، الجلسة الوزارية التي تضم عدة وزراء خارجية.

وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أن العالم "يكافح جائحة عالمية ويجب ألا نهمل أحدا".