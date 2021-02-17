شاهد: مياه الفيضان تغمر شوارع فيلادلفيا

جرى إنقاذ 11 شخصا على الأقل في فيلادلفيا، بعد أن انفجرت قناة رئيسية للمياه، خلف فيضانا غمرت مياهه السيارات والمنطقة بالكامل بما في ذلك مخزن "يوهول" الذي حوصر داخله العمال والزبائن.

ووقع الكسر الذي كان بقطر يزيد عن المتر في منطقة نيستاون شمال فيلادلفيا. وتمكنت فرق الحماية المدنية من تحرير امرأة من سيارتها التي غمرتها المياه، كما تم إنقاذ عشرة آخرين من منشأة "يوهول".

ولم ترد أنباء يخصوص وقوع إصابات، فيما قالت إدارة المياه في فيلادلفيا إن الزبائن الذين عانوا من انخفاض ضغط المياه، سيعود لهم تدفق المياه الطبيعي. ولم تعرف أسباب تمزق القناة.