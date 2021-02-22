خامنئي: إيران قد ترفع تخصيب اليورانيوم الى 60% إذا احتاجت لذلك

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 بالمئة حاليا إلى 60 في حال احتاجت لذلك، و"لن تتراجع" في المجال النووي.

وقال خامنئي "نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) إلى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى تخصيب بنسبة 60 بالمئة".

وجاءت تصريحات خامنئي في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتأتي تصريحات خامنئي عشية تفعيل قانون أصدره البرلمان الإيراني ويقضي بالحد من تفتيش مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووي الإيرانية.

وينص القانون على حد الحكومة من زيارات التفتيش حتى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي تفرضها على طهران منذ عام 2018.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي في 2018 من الاتفاقية النووية الشاملة التي وقعها سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015.

وقال خامنئي إن الحكومة "لم تتخل عن التزاماتها وتعمل تدريجيا على تقليص بعضها، والتي لا تزال قابلة للتراجع في حالة عودة (الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية) إلى مسؤولياتها".

وأضاف: "يعرف الغربيون جيدا أننا لا نتطلع (لبناء) اسلحة نووية ".

وستقرب زيادة التخصيب إلى 60٪ الجمهورية الإسلامية من نسبة الـ90٪ المطلوبة لصنع قنبلة ذرية. لكن إيران نفت مرارا سعيها لامتلاك أسلحة نووية.