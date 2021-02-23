إتنية شيروكي تطالب شركة "جيب" بإزالة اسمها عن مركباتها

قالت إتنية شيروكي القبلية الإثنين إنها طلبت إزالة اسمها عن سيارات "جيب" الرباعية الدفع ودعت إلى حوار مع الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات حول "الاستحواذ الثقافي".

وقال رئيس هذه المجموعة الإتنية من الأمريكيين الأصليين تشاك هوسكين جونيور، لشركة "ستيلانتيس" الأم "إنه لا يتغاضى" عن استخدام اسم شيروكي على المركبات وفقا لبيان.

وأوضحت المجموعة إن هوسكين أدلى بهذه التعليقات الشهر الماضي خلال مقابلة مع مجلة "كار أند درايفر" المتخصصة في السيارات ثم أجرى مكالمة عبر تطبيق "زوم" مع ممثلي شركة صناعة السيارات الذين اتصلوا به.

وقال هوسكين في بيانه الأولي "أعتقد (...) أن الوقت قد حان في البلاد لكل من الشركات والرياضات للتوقف عن استخدام الأسماء والصور التابعة للشعوب الأمريكية الأصلية في منتجاتها". وأضاف "أنا متأكد من أن استخدامها يأتي من حسن نية لكنه لا يكرمنا من خلال لصق اسمنا على جانب السيارة". وتابع "أفضل طريقة لتكريمنا هي التعرف على إدارتنا السيادية لشؤوننا ودورنا في هذا البلد وتاريخنا وثقافتنا ولغتنا وإجراء حوار هادف مع القبائل المعترف بها فدراليا بشأن الاستحواذ الثقافي".

وتأتي هذه الخطوة فيما تتزايد الدعوات لإزالة أسماء الأمريكيين الأصليين وصورهم من منتجات النوادي الرياضية في الولايات المتحدة وهو أمر يرى كثر أنه مهين للشعوب الأصلية.

و"ستيلانتيس"، الإسم الجديد للشركة الأم لـ "جيب" بعد اندماج "فيات كرايسلر" و"بي إس آ" الفرنسية، لم ترد على طلبات التعليق.

وتستخدم شركة "جيب" اسم شيروكي منذ سبعينات القرن الماضي على بعض طرازاتها لكنها توقفت عن استخدامه لسنوات عدة قبل إعادة استخدامه في العام 2013.