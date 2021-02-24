وفاة مغامر بولندي اجتاز الأطلسي ثلاث مرات خلال تسلقه جبل كيليمنجارو

قضى البولندي ألكسندر دوبا المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدا على متن قارب كاياك ثلاث مرات آخرها قبل أربع سنوات، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، على ما أعلنت عائلته الثلاثاء.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على فيسبوك "ببالغ الأسى نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 شباط/فبراير. لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في إفريقيا، الكيليمنجارو، محققا أحلامه".

وأفادت معلومات إعلامية أن المغامر البالغ من العمر 74 عاما توفي بعد تسلقه أعلى قمة في إفريقيا (5891,8 مترا). وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.

وقد اشتُهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك ثلاث مرات، أولها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين تشرين الأول/أكتوبر 2010 وشباط/فبراير 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية بين تشرين الأول/أكتوبر 2013 ونيسان/أبريل 2014.

وفي الرحلة الثالثة انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، وقد اجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه في خلال 111 يوما.