شاهد: للمرة الأولى منذ 1960.. إغلاق الطرق المؤدية إلى جبل فوجي الياباني أمام هواة التسلق

ذكر مسؤولون يابانيون، أنه سيتم إغلاق جبل فوجي، أحد أهم المزارات السياحية في اليابان خلال موسم التسلق في فصل الصيف، في محاولة لكبح استشراء فيروس كورونا الجديد. وهذه هي المرة الأولى منذ 60 عاما، أي منذ العام 1960 التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار في اليابان وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى أعلى قمة في البلاد (يبلغ ارتفاعها 3.776 مترا)، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأعلنت محافظة شيزوكا، أنها أغلقت ثلاثة من الطرق الرئيسية الأربعة التي تقود إلى قمة الجبل الشهير.

وقال أحد العاملين في جبل فوجي الإثنين في حديث لوكالة "فرانس برس"، إنه "منعا لانتشار فيروس كورونا سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع خلال موسم التسلق، والذي يصادف بين الفترة الممتدة من 10 يوليو/تموز إلى 10 سبتمبر/أيلول".

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت محافظة ياماناشي القريبة أنها ستقدم على إغلاق طريق يوشيدا، أكثر الطرق شعبية. ومن المقرر أن تبقى الأكواخ الجبلية على طول الطرق الأربعة مغلقة أيضًا.

يقع جبل فوجي أو ما يعرف بـ "فوجي سان" على بعد 100 كيلومتر (60 ميلاً) من طوكيو ويمكن رؤيته بوضوح في الجو الصحو من العاصمة اليابانية.

ووفقًا لموقع جبل فوجي الرسمي، توافد حوالي 236 ألف متسلق إلى الموقع خلال العام الماضي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد أعلنت في حزيران/يونيو من العام 2013 إدراج جبل فوجي على قائمتها للتراث العالمي، مشددة على أهميته في الثقافة اليابانية.