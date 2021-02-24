شاهد: وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات

قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينوتيمان 3" ليلة الثلاثاء.

ووثقت لقطات فيديو نشرتها وزارة الدفاع لحظات إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وذكر الجيش أن الصاروخ حلق بسرعة بلغت 24 ألف كم في الساعة، وقطع حوالي6759 كم فوق المحيط الهادئ في نطاق اختبار شمل جزيرة مرجانية في جزر مارشال.

وذكرت قاعدة فاندنبرغ الجوية في صفحتها على الفيسبوك أن "الغرض اختبار إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو التحقق من سلامة نظام السلاح وأمنه ومدى فعاليته ومعرفة مدى جاهزية النظام الصاروخي."