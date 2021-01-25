انطلق صاروخ "فالكون 9" من صنع شركة "سبيس إكس" الأحد حاملا عددا قياسيا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، على ما أعلنت الشركة.

وأشارت "سبيس إكس" إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا عند العاشرة من صباح الأحد، بعد 24 ساعة من الموعد المحدد أساسا للرحلة التي أرجئت بسبب رداءة الطقس.

وقال أندي تران المسؤول في الشركة في فيديو يرافق الإطلاق، إن "فالكون 9" كان يحمل 133 قمرا اصطناعيا تجاريا وحكوميا إضافة إلى عشرة أقمار اصطناعية تابعة لـ"سبيس اكس".

وأضاف تران: "هذا أكبر عدد على الإطلاق" من الأقمار الاصطناعية المرسلة "خلال مهمة واحدة".

وقد حصل ذلك في إطار برنامج عمليات إطلاق تشاركية ("رايد شير") تدفع بموجبها شركات أصغر حجما للمجموعة المملوكة لإلون ماسك، مقابل حمل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الفضاء.

وأفادت "سبيس إكس" في سلسلة تغريدات أن الأقمار الاصطناعية الـ143 نُشرت بنجاح.

وتسعى الشركة إلى أن تضع في المدار آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة "ستارلينك" التي تسعى من خلالها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

وفي ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد الأجسام التي تدور حول العالم، تؤكد "سبيس إكس" أن أقمارها الاصطناعية مصممة للاحتراق في الغلاف الجوي في غضون سنوات قليلة.