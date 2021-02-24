شاهد: بسبب كورونا.. روبوتات تقدم الجعة للعملاء في حانات إشبيليه

قبل انتشار فيروس كورونا كانت الروبوتات في إسبانيا تستخدم للفت الأنظار خلال المعارض والأحداث الهامة، إلا أنها اليوم تحولت إلى موظف رئيسي في حانات إشبيلية، وهي من تقوم بتقديم المشروبات للعملاء، في محاولة من قبل المعنيين للحد من استشراء الوباء القاتل.
تكمن الفكرة في توصيل هذه الروبوتات، المصممة من قبل شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية المعروفة بأنشطتها واختراعتها في مجال الروبوتات بالتعاون مع شركة ماكو روبوتيكس في إسبانيا، إلى توصيل الجعة للعملاء مباشرةً، وبالتالي تقليل الاتصال المباشر بين المتواجدين في المكان واحترام القواعد الاحترازية التي وضعتها السلطات لمواجهة كوفيد_19.
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