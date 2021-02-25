فايزر تدرس تقديم جرعة ثالثة من لقاحها للحماية من نسخ كورونا المتحورة

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، الخميس، أنها تدرس إمكانية تقديم جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 كجزء من خطتها للحماية من النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وذكرت السلطات الصحية الأمريكية أن الجيل الأول من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تستطيع حتى الان حماية متلقي اللقاح من النسخ المتحورة التي تظهر في أجزاء مختلفة من العالم.

لكن الشركات المصنعة بدأت في الاستعداد من الآن في حالة ظهور طفرة أكثر مقاومة للقاحات.

وقالت فايزر إنها ستقدم جرعة ثالثة لحوالي 144 متطوعا يتم انتقائهم من بين الأشخاص الذين شاركوا في المرحلة المبكرة من اختبارات اللقاح في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتريد الشركة تحديد ما إذا كانت جرعة معززة إضافية تم إعطاؤها من ستة إلى 12 شهرا بعد أول جرعتين ستعمل على تنشيط جهاز المناعة بما يكفي لدرء الفيروس المتحور.

وتعمل شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونيتك على تعديل وصفة لقاحهما، كما تجري الشركتان مناقشات مع هيئات تنظيم الأدوية الأمريكية والأوروبية حول دراسة لتقييم الجرعات الحديثة لتتناسب بشكل أفضل مع النسخ المتحورة.