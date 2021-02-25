اعتصم موظفو الرعاية الصحية والنقابيون في مستشفى "باراغوانيت" في سويتو، تعبيرا عن تضامنهم مع العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة تفشي وباء كوفيدـ19. ويأتي الاعتصام قبيل إلقاء وزير المالية تيتو ميويني خطابه السنوي المتعلق بالميزانية. وحثت اتحادات نقابات جنوب إفريقيا العمالية وحزب العمال الاشتراكي الثوري الأعضاء على الاضراب، احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة والفساد الحكومي والتوزيع المزري لمعدات الحماية، لفائدة العاملين في الخطوط الأمامية أثناء الأزمة الصحية الجارية.
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