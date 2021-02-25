واشنطن تقول إن التقرير المرتقب حول خاشقجي "مهم للمساءلة عن تلك الجريمة المروعة"

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي سيصدر قريبا سيشكل خطوة "مهمة" لضمان تحديد المسؤوليات.

وتعتزم الولايات المتحدة رفع السرية قريبا عن خلاصات تقرير استخباري بشأن جريمة قتل خاشقجي في العام 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولايات المتحدة وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن التقرير "خطوة مهمة باتجاه الشفافية. والشفافية كما في غالب الأحيان، هي عنصر لحصول مساءلة" عن تلك الجريمة "المروعة".

وحول تداعيات هذا الأمر على العلاقات مع السعودية قال برايس إن بايدن "سيجري تقييما للعلاقات برمّتها لضمان تحقيقها مصالح الشعب الأمريكي وضمان تجسيدها قيمه".

ويشكّل النشر الوشيك للتقرير قطيعة مع سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أشاد مرارا بعلاقات صداقة تربطه بالمملكة التي أصبح صهره جاريد كوشنر أحد أقرب المقربين من ولي عهدها.

ويعتزم بايدن إجراء اتصال هاتفي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قريبا جدا" وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.