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تركيا

شاهد: أم ترمي أطفالها من الطابق الرابع وتنقذهم من حريق شب في شقتها

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بقلم:  يورونيوز مع Storyful
أم تنقذ طفليها من حريق برميهما من نافذة الطابق الرابع - اسطنبول تركيا
أم تنقذ طفليها من حريق برميهما من نافذة الطابق الرابع - اسطنبول تركيا   -   حقوق النشر  Gamze Sevil via Storyful
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تمكنت أم بفضل شجاعتها من إنقاذ أطفالها الأربعة من حريق شب في شقتها في الطابق الرابع، وذلك برميهم من النافذة لتتلقفهما أيادي المارة والجيران ممن تجمعوا للمساعدة أسفل المبنى.

كاميرات الموجودين في الشارع وثقت الحدث، وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر الأم وهي ترمي طفلين، بينما كان دخان أسود كثيف يتصاعد من النافذة نفسها.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن وجود أربعة أطفال في الشقة أثناء الحادثة، وقالت إن الجيران والمارة في الشارع استعملوا بطانيات لالتقاط الأطفال الذين لم يصب أي منهم بأذى، بحسب وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية.

منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

المصادر الإضافية • Gamze Sevil