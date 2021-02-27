لقاح جونسون أند جونسون تحت مجهر الخبراء قبل ترخيصه في الولايات المتحدة

تدرس لجنة خبراء يعد رأيها استشاريا لكنه يؤخذ بالاعتبار لقاح جونسون أند جونسون الجمعة، تمهيدا لاتّخاذ قرار بالموافقة المشروطة عليه ليصبح ثالث لقاح في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تصدر بشكل سريع جدا.

وستُبث مناقشات هذه اللجنة مباشرة على الإنترنت طوال اليوم كما كان الحال قبل التراخيص الطارئة للقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا في البلاد.

وتمكن أعضاء اللجنة البالغ عددهم حوالى 20 شخصا معظمهم من العلماء المستقلين الى جانب ممثل عن الصناعة وآخر عن المستهلكين، من تحليل بيانات التجارب السريرية التي أجريت على حوالى 40 ألف شخص، بالتفصيل.

يمكنهم أيضا طرح أسئلتهم وإصدار انتقادات محتملة لإجراء المناقشات. والشفافية المعتمدة عبر هذا الإجراء غير معتادة كثيرا، وتهدف إلى طمأنة الناس عبر إظهار جدية العملية.

الخبراء مكلفون الإجابة على السؤال التالي: هل تفوق فوائد اللقاح مخاطر استخدامه؟. وسيصوتون في نهاية النهار، على ما يسمى في الولايات المتحدة "ترخيص استخدام طارىء".

ويفترض ان تعطي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها النهائية وستعلن قرارها "في أسرع وقت ممكن" كما وعدت.

في حالتي فايزر وموديرنا تم منح الترخيص في اليوم التالي مباشرة من صدور الرأي الإيجابي للجنة.

لقاح سهل التخزين.. و بجرعة واحدة

اللقاح الذي تصنعه شركة "جونسون أند جونسون" والذي بدأ استخدامه في جنوب افريقيا، منتظر بشكل خاص في العالم لأنه، خلافا للقاحات الأخرى، لا يتطلب إلا جرعة واحدة.

كما أن للقاح ميزة أخرى في المجال اللوجستي حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

وليس هناك في الواقع شكوك كبرى حول نيله الموافقة، حتى أن إدارة الغذاء والدواء نفسها أصدرت مجموعة من الوثائق في وقت سابق هذا الأسبوع أكدت فيها فعالية اللقاح. وكتبت الأربعاء "التحاليل تؤكد السلامة بدون قلق محدد يتعلق بالسلامة تم رصده يمكن أن يمنع إصدار ترخيص لاستخدامه بشكل طارىء".

بلغت فعالية اللقاح 85,9% ضد الأشكال الأخطر من كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم. وفي كل مناطق التجارب السريرية، بلغت فعاليته 66,1% ضد الأشكال المعتدلة للمرض وبشكل عام هي "مماثلة" لدى كل فئات الشعب (سن وعرقية).

والآثار الجانبية الأكثر ظهورا كانت الألم في مكان الحقن والصداع والتعب وآلام العضلات.

مئة مليون جرعة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس خلال مناسبة بلوغ عدد الجرعات التي أُعطيت في البلاد في ظل إدارته خمسين مليونا: "إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص هذا اللقاح، فلدينا جهاز لتوزيعه بأسرع ما يمكن".

مع طلبية 600 مليون جرعة من فايزر وموديرنا، سيكون لدى الولايات المتحدة بحلول نهاية تموز يوليو ما يكفي من اللقاحات لتطعيم كل السكان تقريبا.

لكن من شأن إقرار لقاح جونسون أند جونسون أن يسرع حملة التطعيم بشكل إضافي. في المجموع تم إعطاء أكثر من 68 مليون حقنة في البلاد. لكن حتى الآن، تلقى 6,5% فقط من الأمريكيين الجرعتين اللازمتين للحصول على أقصى قدر من المناعة التي يمنحها اللقاحان المرخصان واللذان يستخدمان تقنية "الرنا المرسال" المبتكرة.

ولقاح "جونسون أند جونسون" أُعد وفق تقنية "الناقل الفيروسي". يستخدم فيروسا آخر أقل حدة تم تحويله لإضافة عليه تعليمات وراثية من جزء من الفيروس المسبب لكوفيد-19. وبمجرد دخوله الخلايا، يتم إنتاج بروتين نموذجي لفيروس سارس كوف-2، وهذا البروتين يمكن النظام المناعي من التعرف على الفيروس.