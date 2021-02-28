الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يرفع حظر الركوع أثناء عزف النشيد الوطني

ألغى الاتحاد الأميركي لكرة القدم السبت رسمياً قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال عزف النشيد الوطني بعد عملية تصويت خلال جمعيته العمومية السنوية.

وأكد قرار الإلغاء التوصية التي توصل اليها الاتحاد الاميركي خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارته في حزيران/ يونيو الماضي، وتمت الموافقة عليه السبت بنسبة 71 بالمئة من الاعضاء مقابل 29 بالمئة.

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017 مباشرة بعدما أن قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامناً مع مواطنها كولن كابرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الاميركية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الاميركيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت الى الواجهة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، في اعقاب حادثة مقتل المواطن الاسود جورج فلويد في 25 ايار/ مايو الفائت على يد شرطي ابيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

وانتقلت الحركة الى الملاعب في اوروبا حيث أظهر العديد من اللاعبين تضامنهم مع فلويد بركوعهم على ركبة واحدة.

وكان الاتحاد الأميركي قد برر قراره إلغاء منع الركوع بأنه "أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة وقوضت الرسالة المهمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهمّ)".

وأضاف "لم نفعل ما يكفي للاستماع، خاصة إلى لاعبينا، كي نفهم ونعرف التجارب الحقيقية والمهمة جداً للسود ومجتمعات الأقليات الأخرى في بلدنا. نعتذر للاعبين، خاصة لاعبينا السود، والموظفين والمشجعين وكل من يدعم القضاء على العنصرية".