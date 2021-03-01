بريطانيا قلقه من سلالة كورونا البرازيلية "الأكثر خطورة" مع تلقي أكثر من 20 مليون شخص التطعيم

تلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة التي تعول على التطعيم للخروج من الأزمة الصحية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر فيه البلاد البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من الوباء، بالقلق من جراء اكتشاف نسخة متحورة جديدة على أراضيها ظهرت في ماناوس بالبرازيل وتُعتبَر أكثر خطورة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة "تلقى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن اللقاح" مشيرا إلى أنه "إنجاز وطني ضخم". وطلب من الجميع قبول تلقي اللقاح لأن "كل حقنة تحدث فرقا في معركتنا ضد كوفيد".

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.



I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 28, 2021

منن جهته، أعرب وزير الصحة مات هانكوك، عن "سعادته البالغة" بتخطي هذه العتبة الجديدة.

وتوجه هانكوك، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، بالشكر إلى "كل من حضر لتلقي الجرعة، لأننا أصبحنا متيقنين أكثر من ذي قبل بأن اللقاح يحميك، ويحمي مجتمعك، كما أنه أيضًا المخرج لنا جميعًا". وأضاف "لا يزال الطريق طويلا لكننا نتقدم بخطوات كبيرة".

We've made great progress in our national effort - 20,089,551 people have been vaccinated.



A magnificent achievement and a fantastic team effort 🇬🇧 pic.twitter.com/Zu2kMLkGlO — Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021

وتشير الأرقام الرسمية التي نُشرت الأحد إلى إعطاء 20,089,551 جرعة أولى و 796,132 جرعة ثانية.

تضررت المملكة المتحدة بشدة من الوباء، الذي أودى بحياة نحو 123 ألف شخص، وتعتمد على التطعيم الشامل للخروج من الإغلاق الساري منذ كانون الثاني/يناير لاحتواء موجة شديدة العدوى من فيروس كورونا، التي تُعزى إلى فيروس متحور ظهر في جنوب انجلترا.

وقال سايمن ستيفنز، مدير هيئة الصحة العامة في إنجلترا "مع الزيادة المقررة في إمدادات اللقاح في آذار/مارس، ننوي الإسراع أكثر فيما نقترب من عيد الفصح".

تهدف الحكومة من حملة التطعيم التي أطلقتها في أوائل كانون الأول/ديسمبر، وهي من أكثر الحملات تقدمًا في العالم، إلى إعطاء أول جرعة إلى جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بحلول 15 نيسان/أبريل، ثم جميع الراشدين في نهاية تموز/يوليو.

ستستمر حملة التطعيم حسب العمر بدلاً من العاملين في المهن المعرضة مثل الشرطة والمعلمين، بناءً على توصية اللجنة العلمية المشرفة على الحملة. وستعطى الأولوية، بالتالي، للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا، ثم لمن هم في الثلاثينيات من العمر وأخيراً للراشدين بين سن 18 و29 عامًا.

وكانت الحكومة قد حققت هدفها المتمثل في تطعيم نحو 15 مليون شخص ممن تجاوزوا السبعين من العمر ومقدمي الرعاية والمقيمين والعاملين في دور المسنين، في منتصف شباط/فبراير، باستخدام لقاحات فايزر/بايونتيك وحالياً استرازينيكا/اكسفورد.

انخفضت في الأثناء معدلات الوفاة والإصابة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وستخفف إجراءات الإغلاق الصارمة التي اتخذت للحد من الفيروس بين آذار/مارس ونهاية حزيران/يونيو.

ودعت الحكومة السكان إلى عدم التهاون والمضي في احترام التدابير السارية. لكن تزامنا مع التقدّم المُحرز في البلاد لجهة حملة التطعيم، أعلنت السلطات الصحية الأحد أنها اكتشفت ست حالات لأشخاص مصابين بنسخة متحورة من الفيروس كانت رُصِدت في بادئ الأمر في ماناوس بشمال البرازيل ويمكن أن تكون أكثر عدوى وأن تُقاوم اللقاحات الموجودة.