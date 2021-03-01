ألمانيا تسمح بفتح صالونات تصفيف الشعر مع تخفيف إجراءات الإغلاق

عاد مصففو الشعر في ألمانيا اليوم الإثنين لفتح أبواب صالوناتهم بعد شهرين ونصف من الإغلاق بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت السلطات الألمانية في اتخاذ خطوات حذرة لتخفيف إجراءات الحظر وسط استمرار المخاوف من تأثير انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.

ويأتي فتح الصالونات بعد أسبوع من عودة طلاب المدارس الابتدائية لصفوفهم في 16 ولاية ألمانية كما سمحت بعض الولايات بفتح أعمال تجارية مثل محلات الزهور ومتاجر الأجهزة.

وتم إغلاق معظم المحلات التجارية في جميع أنحاء ألمانيا منذ 16 ديسمبر – كانون الأول الماضي، وأُغلقت المطاعم والحانات والمرافق الرياضية والترفيهية منذ 2 نوفمبر – تشرين الثاني بينما سُمح للفنادق فقط باستيعاب المسافرين من رجال الأعمال.

وتسعى السلطات الألمانية للإبقاء على حالة الحذر وخاصة بعد توقف انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في بعض المناطق منذ اكتشاف السلالة البريطانية المتحورة منه.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا مع محافظي الولايات يوم الأربعاء القادم لتحديد الخطوات المقبلة لتخفيف إجراءات الحظر التي تستمر حتى السابع من مارس – آذار القادم بباقي الولايات.

وسجلت السلطات الصحية الألمانية 4,732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ4,369 خلال نفس اليوم الأسبوع الماضي.

ووصلت حالات الوفاة جراء الفيروس في ألمانيا إلى 70,105 منذ بدء الجائحة.