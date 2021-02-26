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ألمانيا

ألمانيا: إيداع رجل اعتدى على طالب يهودي مستشفى للأمراض العقلية

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بقلم:  يورونيوز
شخص يحمل علم إسرائيل ويقف بجانب زهور وشموع أمام كنيس يهودي في هاله، ألمانيا
شخص يحمل علم إسرائيل ويقف بجانب زهور وشموع أمام كنيس يهودي في هاله، ألمانيا   -   حقوق النشر  Jens Meyer/ap
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أمرت محكمة ألمانية يوم الجمعة بإيداع رجل اعتدى على طالب يهودي في هامبورغ في أكتوبر/ تشرين أول الماضي في مستشفى للأمراض العقلية.

وقالت محكمة هامبورغ المحلية إن المهاجم وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 29 عامًا من أصل كازاخستاني ولم يتم الكشف عن هويته، مريض عقليا ويعاني من "أوهام دينية" وعليه لا يمكن محاسبته قانونا على الهجوم.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المهاجم تهمة الشروع في القتل غير العمد وإلحاق الأذى الجسدي الخطير.

وضرب المهاجم الطالب الجامعي اليهودي على رأسه أمام كنيس يهودي في هامبورغ خلال عطلة عيد العرش. وتم نقل الطالب إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنه نجا من الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القاضية بيرجيت وويتاس قالت إنه كان من الواضح أن "هذا كان هجوما يستهدف يهوديا"، لكن المهاجم كان "شخصا مريضا عقليا تصرف بمفرده".

المصادر الإضافية • أ ب