جوائز "غولدن غلوب" تتوج "نومادلاند" و"بورات 2"

فاز فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو بجائزة "أفضل فيلم درامي" ضمن جوائز "غولدن غلوب" التي أعلنت مساء الأحد في حفلة أقيم بالصيغة الافتراضية، في حين نالت مخرجته الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو جائزة "أفضل مخرج" لتصبح ثاني امرأة وأول امرأة من أصل آسيوي تتوج في هذه الفئة.

وقالت جاو عقب إعلان فوزها بالجائزة إن "نومادلاند" "في جوهره هو رحلة حج من خلال الحزن والشفاء" وأهدت جائزتها لكل من خاض رحلات صعبة وجميلة في مرحلة ما من حياتهم.

وحصل "بورات 2" مع ساشا بارون كوهين على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو غنائي، ونال بطله البريطاني ساشا بارون كوهين لقب أفضل ممثل في هذه الفئة.

ومُنحت جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل الأمريكي الأسود تشادويك بوزمان الذي توفي في آب/أغسطس الفائت جرّاء إصابته بالسرطان، عن أدائه في فيلم "ما رينيز بلاك باتم"، فيما فازت الأمريكية السوداء أندرا داي بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في "ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي".

المخرجة كلويه جاو أ ب

أما جائزة أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي فأعطيت للبريطانية روزموند بايك عن دورها في "آي كير إيه لات".

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد إلى الأمريكية جودي فوستر في "ذي موريشن".

وتوّج البريطاني دانيال كالويا أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا".

وفاز "ميناري" للمخرج الأمريكي لي أيزك تشانغ بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الجوائز التلفزيونية، نال "شيتس كريك" جائزة أفضل مسلسل غنائي أو كوميدي، كما هيمن "ذي كراون" على الجوائز الدرامية في فئات التلفزيون.

وأقيم الحفل بشكل افتراضي ودون سجادته الحمراء الشهيرو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وقدمته المثثلتان الأمريكيتان تينا فيي وإيمي بولر من مواقع مختلفة بالولايات المتحدة.

وكسرت شبكة نتفليكس هيمنة ستديوهات هوليوود الكبيرة بحصول الأعمال التي أنتجتها على 42 ترشيحاً لجوائز هذا العام.

وفي ما يلي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب:

أفضل فيلم درامي سينمائي: "نومادلاند"

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

أفضل مخرج: كلويه جاو عن "نومادلاند"

أفضل ممثل في فيلم درامي: تشادويك بوزمان في "ما رينيز بلاك باتم"

أفضل ممثلة في فيلم درامي: أندرا داي في "ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي"

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: ساشا بارون كوهين في "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: روزاموند بايك في "آي كير إيه لات"

أفضل ممثل في دور مساعد: دانيال كالويا في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا" -

أفضل ممثلة في دور مساعد: جودي فوستر في "ذي موريشن"

أفضل فيلم بلغة أجنبية: "ميناري" - أفضل فيلم رسوم متحركة: "سول" في التلفزيون

أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "ذي كراون" -

أفضل ممثل في مسلسل درامي: جوش أوكونور في "ذي كراون"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: أوليفيا كولمان في "ذي كراون"

أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "شيتس كريك"

أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جايسن سوديكيس في "تد لاسو"

أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كاثرين أوهارا في "شيتس كريك"

أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي كوينز غامبيت"

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: مارك رافالو في "أي نو ذي ماتش إيز ترو"

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أنا تايلور-جوي في "ذي كوينز غامبيت"