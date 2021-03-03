شاهد: المجموعة العسكرية في ميانمار تكثف حملة القمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية

تواصل المجموعة العسكرية تكثيف حملة القمع منذ ذلك الحين، مع قطع الإنترنت وتعزيز اجراءات الامن لقمع المتظاهرين وموجة اعتقالات واللجوء إلى القوة القاتلة. وقتل الأربعاء سبعة من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية على الأقل الأربعاء برصاص قوات الأمن وسط فشل المجموعة الدولية العاجزة عن وقف دوامة العنف الدموي. وقالت مصادر طبية إن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا خلال تجمع مناهض للانقلاب في مدينة مونيوا في وسط البلاد. وفي ماندالاي توفي متظاهران بعدما أصيبا بالرصاص في الصدر والرأس بحسب ما قال طبيب رفض الكشف عن اسمه.