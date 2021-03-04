الأردن تفتتح رسميا قنصلية لها في مدينة العيون

افتتح الأردن الخميس قنصيلة عامة في مدينة العيون بالصحراء الغربية "تأكيدا" لتأييده سيادة المغرب على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن افتتاح قنصلية بلده بالعيون "تأكيد للموقف الأردني الثابت، بأننا كنا وسنبقى نقف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشددا على "العمل مع الأشقاء من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب".

وأعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من جهته عن "الاعتزاز بتوالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن ذلك "تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء، ولوجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

هذه ثاني تمثيلية دبلوماسية عربية بالمنطقة، بعد افتتاح الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصليتين لهما بالعيون أواخر العام الماضي.

يعتبر المغرب افتتاح عدة قنصليات، منذ العام 2019 لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من أميركا الوسطى بمدينتي العيون والداخلة، تأكيداً لسيادته على الصحراء.

بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن دانتا ذلك. وتعلن جبهة بوليساريو منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة هدفت الى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة. بالمقابل، أكّد المغرب تشبّثه باتفاق وقف النار.

ويجدر بالذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت افتتاح قنصليات عدة دول في منطقة الصحراء، فيما يمثل إقرارا من تلك الدول بسيادة المغرب على المنطقة وكان أهمها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء .