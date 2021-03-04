شاهد: المتظاهرون في ميانمار يحرقون إطارات العجلات ويلصقون لافتات العسكريين على الأرض لوقف الشرطة

استمرت المظاهرات في أنحاء مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار يوم الأربعاء، حيث استخدم المتظاهرون إطارات عجلات السيارات وحواجز من الأسلاك الشائكة لإغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل تدخل الشرطة. وفي وسط مدينة بانسودان، بالقرب من معبد سولي الشهير، قام المتظاهرون بلصق لافتات لزعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينج على الأرض لمنع تدخل قوات الأمن التي تتجنب المشي على صور الزعيم العسكري.
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