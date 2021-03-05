شيخ الأزهر يعتبر زيارة البابا فرنسيس إلى العراق زيارة سلام وتضامن

وصف شيخ الأزهر د.أحمد الطيب زيارة البابا فرنسيس بالتاريخية والشجاعة، وقال في تغريدة على صفحت من موقع تويتر، إن الزيارة تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي، ودعا شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان بالتوفيق وأن تكون زيارته مثمرة، بما يخدم الإنسانية.

وكان البابا فرانسيس وصل إلى مطار بغداد هذا اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى لحبر أعظم للعراق يسعى من خلالها إلى تعزيز تواصله مع المسلمين. واعتبرت الزيارة رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في المنطقة عبر التاريخ، والتي عانت اضطهادات تنظيم داعش قبل سنوات.

ويستأنف البابا السفر بعد مضي 15 شهرا لم يغادر خلالها الفاتيكان بسبب جائحة كوفيدـ19. وتستمر زيارة البابا ثلاثة أيام يزور خلالها المسيحيين في شمال العراق وجنوبه، كما يزور النجف حيث يلتقي المرجع الشيعي أية الله علي السيستاني.