البيت الأبيض يدافع عن تشبيه بايدن تفكير مسؤوليْن بـ"تفكير الإنسان البدائي"

دافع البيت الأبيض عن كلام الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصف منذ يومين، قرارينْ أصدرهما الحاكمان الجمهوريان في ولايتي تكساس ومسيسيبي، بـ"تفكير الإنسان البدائي".

ونص القراران على إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة التي تهدف إلى الحد من انتشار وباء كوفيد-19 وفتح المؤسسات.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ما قاله الرئيس انعكاس واضح "لحالة الإحباط" التي أصابته جراء رفض بعض الأميركيين الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من استشراء فيروس كورونا.

لفتت جين ساكي، السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، إلى أن بايدن كان يشبه تصرف حاكمين جمهوريين بـ"تصرف إنسان نياندرتال (بدائي)" وقالت "لكي نكون واضحين للغاية، فقط التصرف".

وأردفت أنه بعد وفاة أكثر من نصف مليون أميركي، من الضروري أن يلتزم المواطنون بالنصائح الصادرة عن خبراء الصحة العامة، سواء كانوا يعيشون في منطقة شديدة التأثر جراء الوباء أو في الولايات الأقل تضرراً.

وأعلن غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس الأميركية قبل يومين رفع معظم القيود التي فرضت سابقاً للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها إلغاء القرار الذي يجبر المواطنين على ارتداء الكمامات، وفتح جميع المؤسسات اعتباراً من العاشر من مارس/ آذار الحالي.

وردا على تصريحات بايدن، قال غريغ أبوت في حديث لشبكة "سي إن بي سي"، إن "هذه الكلمة ليست من المصطلحات التي يفترض أن يستخدمها الرئيس".

وأيد حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز هذا القرار وأعلن من جانبه أيضاً إلغاء تفويض الكمامات وجميع القيود التجارية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال ريفز في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "بدءا من الغد سنرفع جميع تفويضات الكمامات في المقاطعة الخاصة بنا وستكون الشركات قادرة على العمل بكامل طاقتها دون أي قواعد تفرضها الدولة".

وأضاف "بعد أن انخفضت أعداد من يمكثون في المستشفيات والإصابات، ويتم توزيع اللقاح بشكل سريع، "لقد حان الوقت". وتعليقاً على كلام بايدن، قال ريفز "اليوم أشعر بنفس الطريقة التي شعرت بها يوم وصفتنا هيلاري كلينتون جميعا في أميركا الوسطى بـ "البائسين".