بايدن يتعهّد دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لكورونا

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس جو بايدن سيتعهّد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لكورونا.

وقال مسؤول أميركي كبير إنّ الدفعة الأولى وقدرها مليارا دولار سيتم الإفراج عنها "بسرعة كبيرة"، في حين سيتمّ الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل.

ويهدف كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 خلال هذا العام لنحو 20% من سكّان حوالى 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنّه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.