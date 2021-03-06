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فيديو: قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في ميانمار

أطلقت قوات الأمن في يانغون (ميانمار) قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين يحتجون ضدّ الانقلاب العسكري الذي حدث في الأول من شباط/فبراير. وتجددت المظاهرات بعدما دعا موفد الأمم المتحدة أمس الجمعة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الديمقراطية إلى ميانمار...

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