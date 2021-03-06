فيديو: قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في ميانمار

أطلقت قوات الأمن في يانغون (ميانمار) قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين يحتجون ضدّ الانقلاب العسكري الذي حدث في الأول من شباط/فبراير. وتجددت المظاهرات بعدما دعا موفد الأمم المتحدة أمس الجمعة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الديمقراطية إلى ميانمار...
No Comment المزيد من
فيديو: البابا فرنسيس يزور المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف ويحج إلى أور في العراق
شاهد: الدلاي لاما يتلقى اللقاح المضاد لكوفيدـ19
شاهد: الحزب الشيوعي الروسي يحيي الذكرى الـ68 لوفاة جوزيف ستالين
شاهد: البابا فرنسيس يحظى باستقبال حار في العراق
شاهد: اشتباكات في السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة بتهمة الاغتصاب
شاهد: لبنانيون غاضبون يحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع احتجاجاً على الفقر المدقع
شاهد: في كاليفورنيا "غرف الغضب".. الحل الأنسب أمام المتضررين نفسيا من فيروس كورونا
شاهد: تدمير أكثر من 1400 قطعة سلاح تعود إلى الجماعات المسلحة في اسبانيا
شاهد: ضريح الإمبراطور الروماني أغسطس يفتح أبوابه أمام الزوار بعد 14 عاما من الإغلاق
شاهد: عرض أخير للفلامنكو في الهواء الطلق بمدريد قبل إغلاق "فيلا روزا" نهائيا
شاهد: البطاريق تبحث عن "أصدقاء" في رحلة ميدانية جديدة
شاهد: التخفيف من وطأة كوفيد-19 بالعزف على البيانو في مستشفى في سلوفاكيا
شاهد: أضرار مادية واسعة يخلفها زلزال اليونان
شاهد: المتظاهرون في ميانمار يحرقون إطارات العجلات ويلصقون لافتات العسكريين على الأرض لوقف الشرطة
شاهد: المجموعة العسكرية في ميانمار تكثف حملة القمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية