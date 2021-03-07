إسقاط طائرة مسيّرة استهدفت مرفأ سعودياً واعتراض صاروخ أطلق باتّجاه منشآت نفطية لمجموعة آرامكو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إسقاط طائرة مسيّرة استهدفت ساحات الخزانات النفطية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية واعتراض وتدمير صاروخ أطلق باتّجاه منشآت لمجموعة آرامكو في الظهران (شرق).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع تركي المالكي الذي أوردت كلامه وكالة الانباء السعودية "تم تدمير واسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران".

وأوضح الناطق "تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين" من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

واعتبر أن الهجومين "لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي".

وشدد على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي" من دون أن يحمل مسؤولية الهجوم إلى طرف معين.

إلا أن المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا في وقت سابق الأحد أنهم اطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على رأس تنورة وأهداف عسكرية في مدينة الدمام القريبة من الظهران.

وشن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد عملية عسكرية عبر غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.