السعودية تعلن اعتراض "10 مسيرات مفخخة" أطلقها الحوثيون مع اشتداد القتال في مأرب

أعلن التحالف بقيادة السعودية اليوم، الأحد، شن غارات جوية على صنعاء اليمنية بعد إعلانه صباح اليوم اعتراض مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

وقال التحالف سابقاً اليوم إنه اعترض عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون في اليمن، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمّ "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...) بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك في مأرب في شمال اليمن منذ أن بدأ الحوثيون هجوماً الشهر الماضي للسيطرة على آخر معاقل السلطة في الشمال. وتقع مأرب في محافظة غنية بآبار النفط وقريبة من العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف الأحد أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا". وتابع "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسّر وتيرة التصعيد الإرهابي".

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.