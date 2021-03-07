عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العراق

فيديو | البابا فرنسيس يطلق "حمامة السلام" من قلب كنيسة مدمرة في العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
خلال قداس في كنيسة الحبل بلا دنس في قرقوش/قراقوش
خلال قداس في كنيسة الحبل بلا دنس في قرقوش/قراقوش   -   حقوق النشر  AP Photo/Andrew Medichini
حجم النص Aa Aa

أطلق البابا فرنسيس حمامة بيضاء في علامة على السلام بعد أن صلى من أجل ضحايا حرب العراق وسط أنقاض أربعة كنائس مدمرة في الموصل، والتي عانت من تدمير واسع النطاق في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي مشهد لا يمكن تصوره قبل أربع سنوات فقط، اعتلى البابا في وقت سابق خشبة مسرح في ساحة المدينة محاطة ببقايا الكنائس المدمرة بشدة والتي تنتمي لعدة طوائف مسيحية في العراق.

والساحة التي تحدث منها الحبر الأعظم مركز لأربعة كنائس مختلفة، السريانية الأرثوذكسية والأرمينية الأرثوذكسية والأرثوذكسية السريانية والكلدانية - وكلها باتت مجرد أطلال.

ووصل البابا كنيسة الطاهرة الكبرى التي رممت خصيصاً لمناسبة زيارته قرقوش، البلدة المسيحية في شمال العراق التي دمّرها تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014، حيث استقبل موكبه بترحيب كبير من مسيحيين عادوا إلى بلدتهم بعد ثلاث سنوات من التهجير، وقد حملوا سعف النخيل وارتدوا ملابس تقليدية، وشاركوه الصلاة لاحقاً.

المصادر الإضافية • أ ب