محكمة التحكيم الرياضية تقلص عقوبة رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد إلى سنتين

قلّصت محكمة التحكيم الرياضية الاثنين عقوبة ايقاف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد من خمس سنوات إلى سنتين، ممهدة لانتخاب الجنوب افريقي باتريس موتسيبي في 12 آذار/مارس المقبل في الرباط بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيه.

قالت المحكمة في بيان إن استئناف أحمد ضد قرار غرفة الحكم في الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لايقافه بقضايا فساد "تم تأييده جزئيا وقلصت مدة الايقاف لعامين اعتبارا من اليوم، ناقص فترة الايقاف التي خدمها بالفعل بين 19 (تشرين الثاني) نوفمبر 2020 و29 (كانون الثاني) يناير 2021، كما تم تقليص الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري (نحو 55 ألف دولار أميركي)".

وكان المرشحون الثلاثة الموريتاني أحمد ولد يحيى، العاجي جاك أنوما والسنغالي أوغوستان سنغور أعلنوا انسحابهم السبت لمصلحة موتسيبي، فيما كان أحمد العقبة الاخيرة امام الجنوب افريقي ليكون مرشحا بالتزكية للمنصب. وأدان فيفا أحمد (61 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب" بالاضافة الى "إساءة إدارة الاموال"، وغرّمه بمئتي ألف فرنك سويسري.

وكان أحمد قد أوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علما بأنه وصل الى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

وفيما طالب أحمد بإلغاء قرار ايقافه، قالت محكمة التحكيم إنها استمعت للملغاشي "بالتنسيق معه ومع فيفا" عبر الفيديو في 2 و3 آذار/مارس، وقد وجدت ان "السيد أحمد مذنب بمخالفة قواعد الأخلاقيات.. وقد خالف المادتين 20 و28 لعدم تسجيل معاملات مالية مختلفة، قبول دفعات نقدية، إجراء تحويلات مصرفية لمكافآت وتعويضات دون عقد".

كما اعتبرت أنه خالف المواد 20 و25 و28 لتوزيع الهدايا وإساءة استخدام الأموال (استخدام أموال كاف للمساعدة في تمويل دعوة للحج إلى مكة (العمرة) لصالح بعض رؤساء الاتحادات الوطنية، وهي دعوة لا علاقة لها مباشرة بكرة القدم، وخلافًا لبقية القرار، حكم على هذه المخالفة بالأغلبية وليس بالإجماع".

في المقابل، برّأت المحكمة أحمد من أي خرق في عقود شركة "تاكتيكال ستيل"، "لأن المستندات الواردة في الملف لا تؤيد حصول أحمد على أية منفعة شخصية، لا سيما في سياق التجهيزات لكأس الأمم الافريقية 2018". ويتعلق الامر بإلغاء كاف في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقدا مع شركة "بوما" للتزود بتجهيزات وملابس لـ580 متطوعا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين ("تشان") التي استضافها المغرب مطلع عام 2018، لصالح شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.