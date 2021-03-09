شاهد: الشرطة القضائية في البرتغال تضبط كمية كبيرة من الكوكايين داخل قوارير عصير العنب

ضبطت الشرطة القضائية في البرتغال نحو 400 كيلوغرام من الكوكايين المخفف في 915 قارورة لعصير العنب، وتمثل هذه الكمية أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون جرعة.

وغالبا ما تأتي المخدرات التي يتم ضبطها في البرتغال من البرازيل. ولحدّ الآن، اعتقلت الشرطة مواطنا برازيليا واحدا فقط يعيش في البرتغال، بينما لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة ملابسات هذه القضية.

ويفترض المحققون أن القوارير تمّ شراؤها من السوق، ليتمّ التلاعب بها من قبل "المنظمة الإجرامية" لوضع مادة الكوكايين داخلها. وهذه ليست المرة الأولى التي تعثر فيها الشرطة على الكوكايين المخفف في السوائل مثل العصائر والنبيذ وحتى زيت الزيتون. وأحد الجوانب الرئيسية للكوكايين تكمن في قدرتها على الاختلاط أو التخفيف مع كل شيء دون فقدان "خصائصها".