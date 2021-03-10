استطلاع: الغالبية في فرنسا تعتقد أن تدابير الوقاية من كورونا التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية

يعتقد حوالي أربعة من كل عشرة أشخاص تم استجوابهم في فرنسا أن القواعد الحالية المصاحبة لإجراءات كورونا وتدابير لوقاية منها لم تكن كافية لكبح استشراء فيروس كورونا. ويعتقد أغلب من أستبينت آراؤهم في فرنسا هو أن قيود كوفيد كانت متساهلة وفقًا لمسح أجرته يورونيوز.

تم إجراء الاستطلاع من قبل Redfield & Wilton Strategies في أواخر فبراير عندما فرضت فرنسا حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا.

لكن الأوروبيين الآخرين ممن تم استبيان آرائهم فقالوا إن حكوماتهم قد فرضت قيودًا على أمور تعد من قبيل "الحقوق الأساسية". فقد أيد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم في ألمانيا والمملكة المتحدة هذا الرأي بينما اعتقدت الأغلبية في إيطاليا أن السلطات قد وجدت "التوازن الصحيح" في مواجهة فيروس كورونا من خلال القيود التي تم فرضها.

وبحسب الاستطلاع ، فإن حوالي نصف الفرنسيين والإيطاليين الذين تم استجوابهم يعتقدون أن مواطنيهم "يمتثلون" للقيود.

وكانت النسبة أعلى بكثير في المملكة المتحدة وألمانيا ، حيث قال 61٪ إن الناس ملتزمون بما طلبته السلطات منهم. يصادف يوم الثلاثاء مرور عام منذ أن فرضت إيطاليا أول إغلاق شامل بسبب فيروس كورونا. فما هو تأثير ذلك على الناس؟ كان الرأي السائد بين الإيطاليين الذين شملهم الاستطلاع أن القيود كانت مفيدة أكثر من كونها ضارة بالمجتمع.

وشعرت نسبة مماثلة من الألمان بالشعور ذاته بينما عبر ما يقرب من ثلثي البريطانيين عن موافقتهم للإجراءات.