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بوريس جونسون يطلب من الرئيس الإيراني "الإفراج الفوري" عن جميع مزدوجي الجنسية الموقوفين

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بقلم:  Euronews
ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية نازنين زاغري السجينة في طهران منذ 2016، وهو يحاول تقديم عريضة إلى السفارة الإيرانية في لندن للمطالبة بإطلاق سراحها. 2021/03/08.
ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية نازنين زاغري السجينة في طهران منذ 2016، وهو يحاول تقديم عريضة إلى السفارة الإيرانية في لندن للمطالبة بإطلاق سراحها. 2021/03/08.   -   حقوق النشر  بان ستانسال/أ ف ب
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طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية، بـالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، وجميع مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

واعتبر جونسون أن الوضع الحالي لنازنين زاغري راتكليف "غير مقبول إطلاقاً"، وهي تمثل مجدداً أمام القضاء الإيراني الأحد، مشيراً إلى أنه "ينبغي السماح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة".