يواصل الطلاّب في المدن الرئيسة في ميانمار فعّاليتهم الاحتجاجية ضد الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من شهر شباط/فبراير الماضي، وتم على إثره تم اعتقال رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي.

وفي ماندالاي، احتشد الطلاّب، اليوم الأربعاء، في أحد شوارع المدينة قبل أن تفرقّهم قوات الأمن مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع والقنابل الصوتية، غير أنه ما إن انسحبت تلك القوات حتى عاد الطلاّب وأقاموا في الشوارع متاريس من الطوب لتوفير قدر من الحماية حين تعاود قوات الأمن الهجوم من جديد، كما أن تزودوا بأجهزة إطفاء للحرائق من أجل استخدامها في تشويش الرؤية لدى العناصر الأمنية.

وتشير إذاعة صوت بورما الديمقراطي، في تقارير بثتها يوم أمس الثلاثاء، إلى أن عدد المتظاهرين الذين قضوا بنيران قوات الأمن في ماندالاي منذ بدء الاحتجاجات بلغ 15 قتيلاً.