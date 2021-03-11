فيديو: السلطات الروسية تحذر صيادي الأسماك من القيادة على الجليد

حذر مسؤولون روس محليون صيادي الأسماك من قيادة السيارات على الجليد، بعدما أدى الطقس المتقلب هذا العام في سيبيريا إلى مقتل عدد من الأشخاص.

والصيد على الجليد ليس جديداً في روسيا، إذ منذ زمن بعيد يقود الصيادون سياراتهم على وجوه البحيرات والأنهار المتجمدة، حيث يفتحون فوهة في الجليد وينزلون صناراتهم.

سابقاً خلال الأسبوع، انكسر الجليد تحت سيارة كانت تستقلها أسرة كاملة من 5 أفراد بينهم 3 أطفال، ما أدى إلى غرقها ومقتل جميع من فيها. ولم يعرف بعد إذا ما تعرض الأسرة للحادث خلال عبورها البحيرة أو أنها كانت هناك بهدف اصطياد الأسماك.

وقال رودولف ديمين، أحد الباحثين ومسؤولي الإنقاذ في سيبيريا، إن "القيادة والخروج على الجليد هذا العام بمثابة انتحار" في ظل التقلبات المناخية والاحتباس الحراري.

ويقول ديمين إن طبقة الجليد التي عادة ما تكون سميكة جداً خسرت الكثير من متانتها هذه السنة بسبب درجات الحرارة العالية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.