احتفلت حديقة حيوان العاصمة الألمانية برلين هذا الأسبوع باختيار إسم "تيلا" لأنثى غوريلا وُلدت في منتصف شهر فبراير – شباط الماضي.
ووقع الاختيار عقب استفتاء أجرته الحديقة وشارك فيه 17 ألف شخص اقترحوا أسماء عدة من بينها "فراو ميركل" أو "السيدة ميركل" تيمناً بمستشارة البلاد أنغيلا ميركل.
واحتفلت الحديقة بالمناسبة بإقامة وليمة خاصة لتيلا وعائلتها تضمنت طاولة ملئية بالكعك المطبوخ بالأرز والتوت والرمان والفلفل والجزر.
وتيلا هي النسل الأول لوالدتها "بيبي" البالغة من العمر 24 عاماً وابنها الأب "سانغو" البالغ من العمر 16 عاماً.
وتعيش صغار الغوريلا مع أمهاتها في أول أربع إلى خمس سنوات من عمرها قبل أن تتمكن من العيش بشكل مستقل.
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