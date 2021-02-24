شاهد: ولادة جرو بذيلين وستة أرجل في أوكلاهوما الأميركية

وصف أطباء بياطرة ولادة جرو بستة أرجل وذيلين في ولاية أوكلاهوما الأميركية بالمعجزة، لأنه يعتقد على الأرجح أنه أول جرو من نوعه يولد على قيد الحياة بهذه الحالة.

ونشر مستشفى للطب البيطري في أوكلاهوما لقطات مصورة للجرو المولود منذ أسبوع، يظهر خضوعه لأول فحص يوم الجمعة الماضي. وفي بيان نشر على فيسبوك قال المستشفى إن الجرو عاش أطول مما كان يعتقد، مقارنة بكلب آخر له مثل هذه التشوهات الخلقية.

وقال الأطباء البياطرة إن الجرو ولد برأس واحد وصدر ولكن بحوضين، ومسلكين بوليين وذيلين وستة أرجل. ورغم أن هناك إشارات تشير إلى "درجة من التشوه" في العمود الفقري، فإن الجرو قوي ويتحرك مثل الجرو العادي بحسب الأطباء.

وكانت الكلبة الأم تخلت عن صغيرها بحسب العائلة المالكة للحيوان، ويتم إرضاع الجرو حاليا بواسطة القارورة. وتقول العائلة إن الجرو يسير نحو حياة ملؤها السعادة، والصحة الجيدة.