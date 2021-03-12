الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز متهم بالفساد وسيخضع للمراقية

سيتوجب على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذهاب إلى مركز الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً بعدما وجهت إليه اتهامات بالفساد، على ما قالت مصادر الجمعة.

وأفاد مسؤول قضائي طلب عدم ذكر إسمه أنّ الرئيس السابق يجب عليه أيضاً طلب إذن من قاضٍ لمغادرة العاصمة نواكشوط، بسبب تورطه في قضايا فساد خلال عهده الذي استمرّ عقداً من الزمن.

وقال طالب خيار ولد محمد مولود عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق إنّ الخطوة غير دستورية وتهدد "مستقبل الديمقراطية والسلام الاجتماعي بالبلاد".

وتأتي التدابير الجديدة بحق ولد عبد العزيز غداة توجيه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بعد تحقيقات استمرت عاماً.

وقرر القاضي الخميس وضع أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسين سابقين للحكومة وخمس وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت المراقبة القضائية.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في آب / أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.

لكنّ ولد عبد العزيز تعّرض للتهميش منذ وصول الغزواني إلى الحكم.

والعام الماضي أعلن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.

ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.

ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في آب / أغسطس لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره.

لكنّ الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتّهم الغزواني بالسعي "لتصفية حسابات".

وقال عبد العزيز بعد الافراج عنه في آب / أغسطس "أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي".