الشرطة الإسبانية تفكك "أكبر" شبكة لتوزيع الكوكايين في مدريد يتزعمها شقيقان من أصول مغربية

قالت الشرطة الإسبانية الأحد، إنها ألقت القبض على 12 شخصًا في إطار عملية تفكيك أكبر شبكة لتوزيع الكوكايين في مدريد. وتم توقيف محامي الشبكة الذي قدم خدماته القانونية، من خلال توفير المشورة بشأن قضايا غسل الأموال وتنفيذ معاملات الكوكايين.

مصادرة 700 ألف يورو نقدًا وترسانة من الأسلحة

وضبطت الشرطة 600 كيلوغرام من الكوكايين من مهربي المخدرات المزعومين الذين ألقي القبض عليهم، كما وصفت الشبكة بـ "العنيفة".

وبعد تفتيش حوالي 15 عقارًا فاخرا لمهربي المخدرات، تم مصادرة حوالي 700 ألف يورو نقدًا إضافة إلى ترسانة من الأسلحة النارية المختلفة.

كما صادرت الشرطة 20 سيارة، تقدر قيمة أحدها بأكثر من 250 ألف يورو. وخصص المهربون 6 سيارات بها مقصورات خاصة لنقل المخدرات. وقالت الشرطة الإسبانية إن رئيس الشبكة من أصول مغربية، كان يعمل مع شقيقيه.

وفتحت الشرطة ملف التحقيق في بداية عام 2020، وقامت بتجميع أدلة لعمليات تجارة المخدرات وتهريبها إلى هولندا ودول أوروبية أخرى. وصرحت بأن الشبكة عملت على بيع الكوكايين بكميات قليلة حيث وزعت كل كيلو على ثلاثة أجزاء لتتفادى كشفها.