ضبط أكثر من تسعة أطنان مخدرات في المغرب

أعلنت الشرطة المغربية إحباط عملية لتهريب تسعة أطنان ونصف طن من مخدر الحشيشة، كانت مخبأة في شاحنة لنقل مواد غذائية أوقف سائقها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان: "تم ضبط شاحنة للتبريد وهي محملة بما مجموعه 380 رزمة من المخدرات تناهز تسعة أطنان ونصف طن، مخبأة في شحنة من المنتجات الغذائية".

وأوضحت المديرية أن العملية نفذت في محطة الأداء سيدي علال البحراوي على الطريق السيار شمال العاصمة الرباط، دون الإشارة إلى وجهتها المفترضة.

كما حجز لدى سائق الشاحنة الذي تم توقيفه مبلغ يقارب حوالي 3 آلاف دولار، بحسب المصدر نفسه. وفتحت النيابة العامة بحثا "لتحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي"، وفق ما أضاف البيان.

ويعد المغرب أحد أكبر منتجي الحشيشة في العالم، وهي تُزرَع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ويتولّى المهرّبون نقلها بشكل أساسي إلى أوروبا الواقعة على مرمى حجر شمال سواحل المملكة المتوسطية.

وكانت الشرطة المغربية أعلنت مطلع شباط/فبراير حجز 9,2 أطنان من الحشيشة كانت موضّبة في رزم ومطمورة تحت الرمال، في منطقة كلميم جنوب غرب البلاد.

وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، بحسب آخر حصيلة رسمية.