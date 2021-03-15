تعرف على أهم الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار في نسختها الـ93

تستمر الاحتفالات والفعاليات الفنية الكبرى بإثبات وجودها عالمياً رغم الضائقة الصحية التي يرزح العالم تحتها منذ عام كامل. من جوائز غولدن غلوب إلى جوائز غرامي، وصولاً إلى الإعلان عن قائمة ترشيحات الأوسكار لعام 2021 في دورة الجائزة الثالثة والتسعين، رغم ما عاناه قطاع السينما بشكل خاص والترفيه والثقافة بشكل عام جراء كوفيد-19.

تصدر القائمة هذا العام، بعشرة ترشيحات، فيلم ديفيد فينشر "مانك Mank" الذي يتبع قصة كاتب السيناريو هيرمان جيه مانكيفيتش، الذي شارك في كتابة فيلم المواطن كين، بما فيها فئة أفضل فيلم وأفضل مخرج.

كذلك رشحت سيدتان لأول مرة عن فئة أفضل مخرج. المخرجتان هما كلوي تشاو وإيميرالد فينيل.

لأول مرة في تاريخ الجائزة، فإن الأفلام المرشحة هذا العام لم تأخذ حقها من المشاهدة الجماهيرية مع إغلاق دور السينما في جميع أنحاء العالم بسبب القيود الصحية. وللسبب نفسه ستكون خدمات البث المباشر هي نجمة الحفل هذا العام حيث ستكون السبيل لمتابعة أعرق تظاهرات العالم الفنية.

وأعلنت الترشيحات خلال حفل تقديمي من جزأين، استضافته عن بعد من لندن الممثلة والمنتجة بريانكا تشوبرا جوناس والمغني وكاتب الأغاني والممثل نيك جوناس.

العام الماضي شهد سابقة في تاريخ الجائزة بفوز أول فيلم بلغة غير إنجليزية بجائزة أفضل فيلم. الفيلم هو "طفيلي Parasite" للكوري الجنوبي بونج جون هو، وهو فيلم هجائي غامض عن الطبقة والثروة في كوريا الجنوبية، وحاز كذلك جائزة أفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم أجنبي.

سيقام حفل توزيع الجوائز النهائي هذا العام يوم الأحد 25 نيسان/ أبريل.

المرشحون لأفضل فيلم: الأب، يهوذا والمسيح الأسود، مانك، ميناري، نومادلاند، شابة واعدة، صوت الميتال، محاكمة 7 من شيكاغو.

المرشحات عن فئة أفضل ممثلة: كاري موليغان عن امرأة شابة واعدة، فرانسيس مكدورماند عن نومادلاند، فيولا ديفيس عن ما راينيز بلاك بوتوم، فانيسا كيربي عن بقايا امرأة، أندرا داي عن الولايات المتحدة مقابل بيلي هوليداي.

المرشحون عن فئة أفضل ممثل: تشادويك بوسمان عن "ما راينيز بلاك بوتوم"، ريز أحمد عن "صوت الميتال"، أنتوني هوبكنز عن "الأب" و غاري أولدمان عن "مانك"، ستيفن يون عن "ميناري".