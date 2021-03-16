قيس سعيد يزور ليبيا الأربعاء في أول زيارة لرئيس تونسي منذ العام 2012 (الرئاسة)

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا الأربعاء بهدف "مساندة المسار الديمقراطي" فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وأوضحت الرئاسة في بيان الثلاثاء أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، " تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق" بين البلدين. وأتى الاعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين.

وقال قصر قرطاج في بيان "يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم غد الأربعاء 17 مارس 2021 زيارة رسمية إلى دولة ليبيا الشقيقة. وتندرج هذه الزيارة في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين. كما تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

واستضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من انتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء. وتغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس الذي يستورد سلعا استهلاكية بخسة الثمن. ويعمل في ليبيا آلاف التونسيين إلا أن الاغلاق المتكرر للحدود عطل هذه المبادلات.

في كانون الثاني/يناير 2012 توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وغرقت ليبيا بعد ذلك في العنف فيما كان مسؤولون ليبيون يأتون بانتظام إلى تونس للمشاركة خصوصا في مفاوضات.