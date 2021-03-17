بعد رحيل جودويل زويليثيني، ملك قبيلة الزولو أكبر مجموعة عرقية في جنوب إفريقيا، تجمع المئات من المعزين من قبائل الزولو لتقديم واجب العزاء.

وتوفي زويليثيني الذي يعاني من مرض السكري في وقت مبكر من يوم الجمعة عن 72 عاما.

ويبلغ تعداد الزولو حاليًا حوالي 10 ملايين نسمة، ويعيش العدد الأكبر منهم اليوم في جنوب إفريقيا، ويعتمدون بشكل أساسي في ملابسهم على جلود الحيوانات كالثيران والوعول.